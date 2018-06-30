39 إماراتياً يجتازون اختبارات برنامج رواد الفضاء الجسدية والنفسية

الشارقة 24 – وام:

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اجتياز 39 مرشحاً، للاختبارات الجسدية والنفسية، من بين 95 مرشحاً تأهلوا للقائمة الأولى، من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن برنامج الإمارات الوطني للفضاء، الذي يهدف إلى تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء في مهام علمية مختلفة.

وتأهل المرشحون الـ39 إلى مرحلة المقابلات الأولية، من عملية التقييم، التي أجريت مؤخراً وتضمنت اختبارات مكثّفة ومقابلات شخصية، أجرتها لجنة الاختيار الأولية، ضمت مختصين مؤهلين من مركز محمد بن راشد للفضاء، وفق معايير علمية وتقنية محددة .

شملت الاختبارات، اختبار الذكاء والقدرات والقدرة العصبية واختبار الشخصية والذاكرة العاملة، بعد ذلك انتقل المرشحون إلى المقابلات الفردية، لتقييم شخصية المرشحين من مختلف الجوانب الذهنية والنفسية، للتأكد من تحملهم الظروف القاسية وغير المعتادة في الفضاء الخارجي.

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: إن مركز محمد بن راشد للفضاء، يعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي وجّه بضرورة بناء قدرات وإعداد كوادر وطنية في مجال علوم الفضاء، للارتقاء إلى مستويات عالمية في هذا القطاع الاستراتيجي، مشيراً إلى أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، يترجم جهود مركز محمد بن راشد للفضاء، في دعم السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة في مجال الفضاء.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة لاختيار الدفعة الأولى، من رواد الفضاء الإماراتيين، الذين سيشاركون في مهام علمية استكشافية في الفضاء، على أن تبدأ المقابلات النهائية، يوم الثلاثاء المقبل.

من جانبه، قال سالم حميد المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء: إن لجنة المقابلات الأولية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء عملت بشكل مكثّف في هذه المرحلة مع المرشحين الـ 39، وإن قراراتها جاءت بناءً على استراتيجيات اختيار متكاملة، اعتمدت على تقييم جميع الاختبارات، وليس فقط المقابلات الفردية، بهدف تحديد الأكثر كفاءة من الكوادر الإماراتية، لينتقلوا إلى المرحلة القادمة.

وسيخضع المتأهلون الـ39 لمرحلة التقييم النهائية، والتي تشمل مقابلات مع فريق من خبراء مركز محمد بن راشد للفضاء، وعدد من الخبراء العالميين من وكالات فضاء دولية، على أن يخضعوا لتقييم شامل وفق معايير عالمية.