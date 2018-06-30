عبد الله بن زايد يزور مركز علوم النانو والهندسة في بنغالور

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مركز علوم النانو والهندسة، في مدينة بنغالور بولاية كرناتاكا الهندية.

واستمع سموه والوفد المرافق له، إلى شرح موجز من مسؤولي المركز حول أبرز الأنشطة والبحوث والعلوم التقنية التي يقدمها في جميع أقسامه، إلى جانب مختبراته الـ 13 التي تجرى فيها جميع الاختبارات الأساسية، واطلع على المواد النانوية والأجهزة والضوئيات والتكنولوجيا الحيوية النانوية والخلايا الشمسية وهندسة النانو الحاسوبية.

وأشاد سموه، بالتسهيلات البحثية والأجهزة المختبرية المتطورة لتقنيات وعلوم النانو، والتي تمتد بغرفة على مساحة 1400 متر مربع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالمركز.

ورحب فريق عمل المركز، بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، معربين عن تطلعاتهم إلى أن تعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وتدفع بها إلى مزيد من التقدم والتطور في المجالات كافة.

رافق سموه خلال الجولة، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة جمال حسين الزعابي قنصل عام الدولة في كيرلا.