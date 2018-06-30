عبد الله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع ولاية كارناتاكا الهندية

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أتش. د. كوماراسوامي رئيس حكومة ولاية كرناتاكا، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية للهند.

جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وولاية كارناتاكا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية والفضاء وقطاعات الطاقة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وولاية كارناتاكا، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط بين الإمارات والهند.

من جانبه، رحب كوماراسوامي، بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند، وأكد حرص الهند على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند، وسعادة جمال حسين الزعابي قنصل عام الدولة في كيرالا.