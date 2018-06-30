عبد الله بن زايد يزور منظمة أبحاث الفضاء الهندية

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، منظمة أبحاث الفضاء الهندية "إسرو" الواقعة في مدينة بنغالور بولاية كرناتكا، وتعد واحدة من بين أكبر 6 وكالات فضاء في العالم، ولديها أكبر أسطول أقمار الاتصالات من طراز "INSAT" وأقمار الاستشعار عن بعد.

واستمع سموه والوفد المرافق، إلى شرح مفصل من مسؤولي المنظمة، حول بدايات برنامج الفضاء الهندي، الذي تم إنشاؤه منذ الستينات، إضافة إلى أبرز إنجازات المنظمة، ومنها بناء أول قمر صناعي هندي "آريا باتا"، والذي أطلق في 19 إبريل 1975، فيما نجحت الهند عام 1980 بوضع القمر الصناعي "روهني"، في مداره بمركبة إطلاق الأقمار "SLV-3".

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات، على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الهند في قطاع الفضاء، خاصة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء و"إسرو"، للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، والتي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند في 11 فبراير 2016.

رافق سموه خلال الجولة، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة جمال حسين الزعابي قنصل عام الدولة في كيرلا.