محمد بن راشد يُعزي بوفاة أحمد عبيد الزري الشامسي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحوم أحمد عبيد الزري الشامسي .

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى خيمة العزاء في منطقة المزهر في دبي، مساء السبت، حيث قدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صادق عزائه ومواساته، إلى والد وإخوان وأعمام وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.