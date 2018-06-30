محمد بن زايد يهنئ هاتفياً ناصر الصباح بنجاح عمليته الجراحية

الشارقة 24 – وام:

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم السبت، اتصالاً هاتفياً، مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير دفاع دولة الكويت الشقيقة، هنأه خلاله، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها واطمأن على صحته.

وأعرب سموه، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته للشيخ ناصر بالشفاء العاجل، سائلاً الله تعالى أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب الشيخ ناصر الصباح عن شكره وتقديره، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة.