"الهوية" تفتتح باب التسجيل لتدريب طلبة الجامعات

الشارقة 24:





أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فتح باب التسجيل لطلبة الجامعات المواطنين، في برامج التدريب الصيفي، التي تنظمها أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية التابعة للهيئة، للعام الحالي.

ودعت الهيئة، طلاب الجامعات المواطنين، سواء الدارسين داخل الدولة أو في الخارج، الراغبين بالالتحاق بهذه البرامج، إلى المبادرة بتقديم طلبات التسجيل، للاستفادة مما توفره الأكاديمية، من فرص تدريب متميزة، تتيح لهم تنمية مهاراتهم وتطوير خبراتهم في مجال العمل الميداني، وتطبيق ما تعلمّوه في مسيرتهم الأكاديمية على أرض الواقع، إلى جانب دعم حصيلتهم العملية والدراسية بالمزيد من العلوم والمعارف، سواء في مجال التخصص أو في المجالات القريبة منه.

ويمتد البرنامج الصيفي للأكاديمية لـ 6 أسابيع، تبدأ 8 يوليو الجاري، وتستمر حتى 16 أغسطس المقبل، وعلى مدار أيام العمل الأسبوعية، في حين سيبدأ دوام المتدربين الذين سيلتحقون بالبرنامج من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

وأوضحت الهيئة، أن برامج الأكاديمية تتضمن دورات تدريبية، في مجالات مهارات خدمة سبع نجوم وإسعاد المتعاملين، والولاء والانتماء الوطني، ومهارات الاتصال الحكومي، والقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، وزيارات داخلية تشمل إدارات الهيئة، ومراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، فضلاً عن التدريبات العملية، على تنفيذ إجراءات إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر الإلكتروني وتصاريح الدخول والإقامة.

وقالت إنها ستمنح المتدرب المشارك في البرامج المذكورة شهادة تدريب معتمدة، وستخصص له مكافأة مالية، إلى جانب إعطاء الأولوية للمتدربين المتميزين في التعيين على الوظائف المتوفرة لديها، وفق اللوائح والأنظمة التي تحكم هذه العملية.

وحددت الهيئة 3 شروط للالتحاق ببرامج الأكاديمية الصيفية، وهي أن يكون المتقدّم من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون مسجلاً في إحدى الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، سواء كانت الجامعة داخل الدولة أو خارجها، وألا يقل عمره عن 18 عاماً.

ويمكن للراغبين من طلبة الجامعات بالالتحاق بالبرامج المذكورة التقدم بطلباتهم، من خلال البريد الإلكتروني / [email protected] / مرفقة بصورة عن كل من بطاقة الهوية وبطاقة الطالب الجامعية ورقم الهاتف، حيث سيبدأ استقبال الطلبات يوم الأحد الأول من يوليو، ويستمر حتى يوم الخميس الخامس من الشهر نفسه.

وأكدت الهيئة، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على الالتزام بمسؤولياتها تجاه المجتمع، والمساهمة في الارتقاء بالإمكانات والقدرات والمهارات التي يحتاجها الشباب المقبلون على دخول معترك سوق العمل، بحيث يكونون قادرين على المنافسة بقوة في مختلف المجالات، وعلى تسخير خلاصة ما تعلّموه وتدربوا عليه، لتحقيق التنمية والتصدي لمختلف التحديات، التي تسعى الإمارات إلى خوضها للعبور إلى المستقبل الذي تنشده.