القبيسي تؤكد أهمية دور المؤسسات البرلمانية

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن المؤسسات البرلمانية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق خطة التنمية المستدامة، وفي تعزيز مسيرة الدول والشعوب نحو التطور والتقدم والتنافسية العالمية، مشيرة إلى أن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد أدرك منذ خطوات التأسيس الأولى للدولة الاتحادية، أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات، في توسيع قاعدة المشاركة، ومأسسة نهج الشورى المتجذر في الثقافة والهوية الوطنية لشعبنا.

وقالت معاليها، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للبرلمان، إن هذا اليوم يُشكلُ مناسبة هامة يتعين استثمارها، لتأكيد دور البرلمانات الوطنية، في دعم خطط التطوير والتحديث والبناء، عبر ممارسة أدوارها التشريعية والرقابية، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية.

وأكدت معاليها أن النهج التشاوري في دولة الإمارات راسخ، ويضرب بجذوره في عمق تاريخنا، من خلال آليات متوارثة للحوار المجتمعي، وتبادل الرأي والمشورة والتفاعل البناء بين الحاكم والشعب، حيث تُمثل مبادئ الشورى والمشاركة في صنع القرار وسياسة الباب المفتوح، جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإمارات وتقاليدها الأصيلة، واكتسب هذا النهج بعداً مؤسسياً في مرحلة ما بعد تأسيس دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وضع بناء المؤسسات الدستورية لنظام الحكم في صدارة أولوياته واهتماماته عند تأسيس الدولة، حيث جاء إعلان تأسيس المجلس الوطني الاتحادي جنباً إلى جنب مع إعلان قيام الدولة، للتأكيد على ضرورة تأصيل نهج الشورى وتأطيره دستورياً، ليكون حجر الزاوية في العلاقة بين القيادة والشعب، وليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور.