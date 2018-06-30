بدعم ومشاركة الإمارات.. القاهرة تستضيف مؤتمر "مصر للتميز الحكومي" الثلاثاء

الشارقة 24 – وام:

تستضيف القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات "مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018"، الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم ومشاركة من حكومة دولة الإمارات.

ويعد هذا الحدث الذي يستمر لمدة يومين الأول من نوعه في مصر لتحديث الأداء الحكومي، وذلك تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات ومصر بهدف بناء نموذج إداري عربي.

ويتناول المؤتمر الذي يأتي في إطار عمل شامل لنقل التجربة الإماراتية الناجحة لمصر ثلاثة محاور رئيسية في العمل الحكومي هي: الأداء والكفاءة والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب الناجحة في مصر والإمارات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي ما بين الجانبين وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن انعقاد مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 والمشاركة الإماراتية فيه تنبع من حرص دولة الإمارات على تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي توصي ببناء شراكة استراتيجية إدارية راسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيز أواصر التعاون والشراكة والارتقاء بالعلاقات المتمـيزة التي تجمعهما في مختلف المجالات .

وقال معاليه: " إن المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات وقصص النجاح ونقل المعرفة والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي ما بين الجانبين الإماراتي والمصري وتترجم رؤاهما المشتركة عبر التعاون الفعال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العمل الحكومي وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء والتميز الحكومي والابتكار والكفاءة الحكومية وغيرها من المجالات".

وأكد القرقاوي أن الإمارات ومصر تعملان على بناء نموذج تعاون إداري ومعرفي حكومي عربي يرسخ العلاقة التاريخية ويطلق تجربة جديدة في التعاون بين الدول العربية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعارف المكتسبة والاستفادة المتبادلة من الممارسات المتميزة، وهذا ما نتطلع إليه من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الحكومة المصرية.

وختم القرقاوي، "إننا ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية نهدف لخلق حراك إداري استراتيجي عربي بالتعاون مع مصر".

من جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر عن سعادتها بانعقاد المؤتمر والمشاركة الإماراتية رفيعة المستوى فيه، مؤكدة أن المؤتمر يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من الطرفين خلال الفترة الماضية بغرض تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال تحديث الأداء الحكومي.

وقالت إن الحكومتين المصرية والإماراتية تسعيان دائماً إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تسريع وتيرة الحصول عليها وإدخال مجالات التدريب ورفع قدرات الموظفين والمؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة للاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث الأداء الحكومي وصولاً إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية في الإمارات.

وأوضحت السعيد، أن الاستثمار في الثروات البشرية والكفاءات وتحفيز العناصر الجيدة في المؤسسات هو هدف مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي، وهو ما يسعى المؤتمر إلى التركيز عليه بما يخدم الرؤية المشتركة لرفع كفاءة العمل الحكومي.

ويأتي انعقاد مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018" كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي الموقعة بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 في فبراير الماضي.

ويترأس معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وفد الدولة الذي يضم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، بالإضافة إلى عدد من مدراء العموم وكبار المسؤولين.

وتتطرق وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إلى التحولات الجذرية التي ستغير شكل وعمل حكومات المستقبل، في حين تستعرض وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر رحلة التميز في القطاع الحكومي والإصلاح الإداري.

ويتحدث الدكتور محمد زائيري رئيس المركز الأوروبي لأفضل الممارسات في المملكة المتحدة خلال المؤتمر حول مفاهيم " التميز في الأداء والعمل الحكومي والنماذج العالمية الناجحة ".

وسيتم التطرق إلى بناء ثقافة التميز في القطاع الحكومي بمشاركة كلٍ من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، وسعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وتتحدث معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة السعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء خلال المؤتمر حول السعادة وجودة الحياة: الغاية الأسمى للتميز الحكومي.

ويتضمن مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، نقاشات حول " العنصر الإنساني في العمل الحكومي، كما سيتم التطرق إلى كيفية صناعة تجارب متميزة للمتعاملين، في حين يشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان الكفاءة في تعهيد الخدمات بمشاركة كلٍ من معالي ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وهاني محمود وزير الدولة الأسبق للتنمية الإدارية رئيس مجلس إدارة شركة فودافون.

ويستعرض الجانب الإماراتي العديد من التجارب المرتبطة بمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، بما في ذلك تجربة مدينة دبي في التميز وآليات الابتكار في التقنيات الحديثة لتحقيق التميز.

وتناقش دائرة الأراضي والأملاك في دبي كيفية تبني منظومة التميز في العمل الحكومي وتأثيرات ذلك في تحقيق النجاح، فيما تسلط موانئ أبوظبي الضوء على 4 محاور استراتيجية لتحقيق النمو المتسارع في أعمال الموانئ.

كما تتحدث القيادة العامة لشرطة دبي حول تأثير القيادة الاستثنائية المتميزة على الأداء الحكومي، في حين تتناول هيئة الطرق والمواصلات في دبي عناصر التميز في إدارة مشاريع البنية التحتية.

أما فيما يرتبط بالابتكار في الخدمات الحكومية فيشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات حول تصميم نماذج متكاملة للخدمات الحكومية، وصناعة الريادة العالمية في خدمات الأعمال، واستعراض مفهوم الحكومات الأكثر ابتكاراً حول العالم والتميز في التحول الذكي للخدمات.