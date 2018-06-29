أعرب عن خالص تمنياته له بموفور الصحة

الشرقي يهنئ أمير الكويت بنجاح عملية ناصر الصباح الجراحية

  • الجمعة 29, يونيو 2018 في 9:37 م
  • صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة
    صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة
هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بنجاح العملية الجراحية، التي أجراها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.
الشارقة 24 – وام:
 
بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة، إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيها، بنجاح العملية الجراحية، التي أجراها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.
 
وأعرب سموه في برقيته، عن خالص تمنياته، للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.
 
كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تهنئة مماثلة، إلى أمير الكويت.