الشرقي يهنئ أمير الكويت بنجاح عملية ناصر الصباح الجراحية

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة، إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيها، بنجاح العملية الجراحية، التي أجراها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.

وأعرب سموه في برقيته، عن خالص تمنياته، للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تهنئة مماثلة، إلى أمير الكويت.