عبد الله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع ولاية تاميل نادو الهندية

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق في تشيناي، مع تيرو إيدابادي ك. بالانيسوامي رئيس حكومة ولاية تاميل نادو، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الهند.

تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة، بين دولة الإمارات وولاية تاميل نادو، في مختلف المجالات، ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات، على استمرارية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

من جهته، رحب رئيس حكومة ولاية تاميل نادو بزيارة سموه، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند.