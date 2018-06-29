أعرب عن تمنياته له بالشفاء العاجل

سعود بن صقر يهنئ أمير الكويت بنجاح عملية ناصر الصباح الجراحية

  • الجمعة 29, يونيو 2018 في 8:21 م
  • صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة
    صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة
هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، بنجاح العملية الجراحية، التي أجراها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.
الشارقة 24 – وام:
 
بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيها، بنجاح العملية الجراحية، التي أجراها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.
 
وأعرب سموه في برقيته، عن خالص تمنياته للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.
 
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى أمير الكويت.