عبد الله بن زايد يُشيد بجهود الهند في تقنية المعلومات

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له، مركز مدينة حيدر آباد لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند.

وتجول سموه، في أرجاء مركز المدينة الذي يسمى بـ "تي هب"، حيث اطلع سموه خلال الجولة على مرافق المركز وأقسام المكاتب التي تصاغ فيها الأفكار والإبداعات للعديد من الشركات التقنية.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بالجهود الهندية في قطاع تقنية المعلومات، وتنمية الكفاءات، ومهاراتها التطبيقية، وتوفير الأنظمة والمختبرات التقنية، التي تعزز تنافسيتها.

رافق سموه، خلال هذه الجولة، سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة جمال حسين الزعابي قنصل عام الإمارات في كيرلا، وك. تي. راما راو وزير تقنية المعلومات لولاية تيلانغانا.