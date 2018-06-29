المعلا يهنئ أمير الكويت بنجاح عملية ناصر الصباح الجراحية

صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية، التي أجراها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.

وأعرب سموه في برقيته، عن خالص تمنياته للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تهنئة مماثلة إلى أمير الكويت.