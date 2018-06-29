حاكم عجمان يهنئ أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية لـ " ناصر الصُباح"

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تمنياته للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة الكويت الشقيقة.