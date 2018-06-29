رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون أمير الكويت بنجاح عملية ناصر الصباح

الشارقة 24 – وام:





بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.

وأعرب سموه عن خالص تمنياته للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.