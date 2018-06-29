"الهلال الأحمر" يوزع أدوية على مستشفى إعادة الأمل في حضرموت

الشارقة 24 – وام:





وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الجمعة، أدوية متنوعة على مستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه بصحراء حضرموت، استمراراً لجهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير أهم الاحتياجات النوعية والتجهيزات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية في اليمن.

وأكد محمد عبيد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، أن هذا الدعم المتواصل من دولة الإمارات يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين وتوفير الاحتياجات الطبية والأدوية المجانية لهم.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تكثف من عملها الإنساني بمحافظة حضرموت عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي، لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور.

من جانبهم أعرب مسؤولون في المستشفى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنساني في اليمن هيئة الهلال الأحمر، على الجهود الكبيرة التي يبذلها لدعم القطاع الصحي في محافظة حضرموت في الجوانب الفنية والخدمية، مؤكدين أن هذا الدعم السخي ليس بجديد على الأشقاء في الإمارات.