الإمارات تشارك في منتدى "منع استخدام الإنترنت لأغراض الإرهاب"

الشارقة 24 – وام:





أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب أهمية تعزيز التعاون الدولي ودوره في الحد من استخدام الإنترنت لنشر رسائل التطرف، محذراً من التهديدات الحالية والمستقبلية الناجمة عن استخدام المنظمات الإرهابية والمتطرفة لشبكة الإنترنت.

جاء ذلك خلال منتدى حول "التعاون الدولي لمكافحة ومنع استخدام الإنترنت لأغراض الإرهاب" اشترك في تنظيمه وفد دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ووفود المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وبيلاروس وأستونيا وكينيا وسنغافور وكوريا الجنوبية والمكسيك، بالإضافة إلى مشاركة المدير التنفيذي لمركز "هداية" مقصود كروز ونائبه إيفو فينكامب.

وتركزت أعمال المنتدى، الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب، على دور التعاون الدولي وتبادل المعلومات في هذا المجال، وسبل مكافحة الإرهاب عن طريق نشر رسائل التسامح من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، فضلاً عن دور القطاع الخاص وشركات التقنية مثل "تويتر" و"فيسبوك" في مكافحة استخدام الإنترنت لأغراض التطرف.