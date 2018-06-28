سفير الدولة يشهد اجتماع "اقتصادية الجمعية البرلمانية الآسيوية"

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة سلطان أحمد غانم السويدي سفير الدولة لدى نيقوسيا، يوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي استضافته جمهورية قبرص.

وألقى ديميتريس سيلوريس رئيس مجلس النواب القبرصي، الكلمة الافتتاحية للاجتماع، وذلك بحضور الوفود المشاركة وسفراء بلدانهم لدى نيقوسيا، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع للعمل كجسر لتعزيز الروابط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتستضيف قبرص للمرة الأولى الاجتماع، وذلك بمشاركة 90 من أعضاء البرلمان والشيوخ من 20 دولة آسيوية .

وكانت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، قد شاركت في الاجتماع ممثلة في سعادة المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس.