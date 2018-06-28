عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع ولاية تيلانغانا الهندية

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق، ك. تشاندراشيغار راو رئيس حكومة ولاية تيلانغانا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وولاية تيلانغانا، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على استمرار توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات كافة، بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبه، رحب رئيس حكومة ولاية تيلانغانا بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً اهتمام الحكومة الهندية، بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات.

وأشار إلى أن مثل هذه الزيارات المهمة، من شأنها أن تسهم في تنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، معرباً عن تقديره لما تنفذه دولة الإمارات من مشاريع تنموية مختلفة في جمهورية الهند، وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما حققته من تقدم وتطور في شتى المجالات.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند، وسعادة جمال الزعابي قنصل عام الدولة في كيرلا.