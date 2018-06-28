عبد الله بن زايد يشارك في طاولة مستديرة مع شركات هندية

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في لقطة تذكارية على هامش مشاركته في الاجتماع

الشارقة 24 – وام:





شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عقد في مومباي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.

وتناول الاجتماع، الذي حضره عدد من المديرين التنفيذيين لكبريات الشركات الهندية، بحث سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأعرب سموه عن سعادته بهذا اللقاء، الذي جمعه مع المديرين التنفيذيين للشركات الهندية الكبرى على الطاولة المستديرة، مؤكداً سموه أهمية هذا اللقاء، الذي يسهم في إثراء الحوارات، وبحث سبل تعزيز التعاون، وإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الأفكار والخبرات، في مجالات العمل المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر الاجتماع، سعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند، وسعادة محمد صالح الطينجي قنصل عام الدولة في مدينة مومباي.