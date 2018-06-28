عبد الله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع ولاية ماهاراشترا الهندية

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق في ولاية ماهاراشترا الهندية، ديفاندرا فادنافيس رئيس حكومة الولاية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مجالات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف قطاعات التنمية، وبما يكفل المُضي قدماً في بناء القدرات، وأوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصحية والتعليمية.

ورحب رئيس حكومة ولاية ماهاراشترا، بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الهند، معرباً عن تمنياته بأن تسهم هذه الزيارة، في دعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، بما يعزز الشراكات الثنائية التي تخدم عملية التنمية والتقدم والازدهار، لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة محمد صالح الطنيجي قنصل عام الدولة في مدينة مومباي.