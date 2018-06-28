عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية الهند يعلنان عن اطلاق "متحف زايد - غاندي الرقمي"

الشارقة 24 – وام:





أعلن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي سوشما سوراج وزيرة الخارجية في جمهورية الهند عن إطلاق أول متحف رقمي مشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وذلك خلال عام زايد 2018، احتفاء وتكريماً لذكرى القائدين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند.

تتيح هذه المبادرة فرصة التعرف على القائدين الاستثنائيين خلال الذكرى المئوية للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وذكرى 150 عاماً على ميلاد مهاتما غاندي عبر محتوى تفاعلي لصور ومقاطع فيديو يمثل حياتهما ويستذكر ما قدماه من إنجازات وأفعال جليلة لبلديهما والعالم.

ويأتي متحف غاندي - زايد الرقمي في أبوظبي الذي سيتم إطلاقه تزامناً مع "عام زايد" تعريفاً بإرث القائد المؤسس لدولة الإمارات وتأكيداً على العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والتعاون الدائم بينهما.