وفد "الداخلية "يطلع على تجربة اليابان في مجال الدفاع المدني

الشارقة 24 – وام:





اطلع وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني خلال زيارته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان على تجربتها في مجال الدفاع المدني وما يصاحبها من تدابير وقائية للمدنيين ومعرفة الوسائل والأنشطة التي تستخدمها في مكافحة الحرائق.

ضم وفد الوزارة العميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني وعدد من ضباط القيادة العامة للدفاع المدني وإدارة التعاون الدولي في الوزارة والإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء والإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية.

وعقد اللواء المرزوقي والوفد المرافق له سلسلة من الاجتماعات مع عدد المسؤولين في وزارة الداخلية والاتصالات في اليابان بحضور تسوباكي نائب مدير عام المكتب الاستراتيجي الدولي في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات و سعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان .

وجرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مختلف مجالات وأعمال الدفاع المدني بجانب الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المطبقة في هذا المجال بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين وزارتي داخلية البلدين بمختلف المجالات خاصة التكنولوجي والسيبراني، والحماية والسلامة وإدارة مكافحة الحرائق، والتقنيات الحديثة المتطورة والتدريب بشتى أنواعه.

وقال اللواء المرزوقي إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون ومواكبة المعايير والأساليب العالمية في العمل الشرطي الحديث، بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفي إطار رؤية حكومة الإمارات بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف الحديثة والمتطورة مع مختلف دول العالم، للارتقاء وتطوير منظومة الحماية من المخاطر وصولاً إلى أفضل الممارسات في مجال الحماية المدنية، والاستفادة من التطور التكنولوجي الحاصل في اليابان لتطوير وتحسين الأداء والإمكانيات والقدرات العلمية والمهارية لجهاز الدفاع المدني في الدولة والارتقاء بمنظومة الوقاية والسلامة العامة ، وبناء قدرات استباقية تواكب حركة التطور التي تشهدها الدولة في المجالات كافة من خلال توظيف الأنظمة الإلكترونية والذكية لتعزيز ورفاهية وإسعاد مجتمعنا.

وأثنى قائد عام الدفاع المدني على عمق العلاقات التي تربط بين الإمارات واليابان والتعاون والشراكة الاستراتيجية على أعلى مستوى بين حكومتي البلدين، واصفاً تلك العلاقات بأنها طويلة المدى وركزت على محاور عديدة في مجالات التنمية البشرية والتكنولوجيا المتطورة والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والتدريب التخصصي المتطور والذي هو نواة بناء قدرات استراتيجية متميزة في مجالات السلامة والحماية لوزارتي الداخلية في الإمارات واليابان.

وأكد أن وزارة الداخلية تمضي بخطى واثقة في تطوير الممارسات المختلفة، ما جعل الدولة تحتل موقعاً ريادياً بين دول العالم في مختلف المجالات المعاصرة.