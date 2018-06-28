الرميثي يؤكد أهمية تطوير مراكز الشرطة ودعم جهود استشراف آفاق المستقبل

الشارقة 24 – وام:





اطلع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي على إنجازات مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي لخدمة المتعاملين، مؤكداً أهمية التطوير والتحسين في مراكز الشرطة، باستخدام أدوات ومبادرات تتيح إسعاد المتعاملين، والحفاظ على المكتسبات ودعم جهود استشراف آفاق المستقبل.

وشاهد الرميثي عرضاً تقديمياً حول إنجازات المديرية ومؤشرات الأداء والأهداف الاستراتيجية، وحث على العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، ومواكبة التغيرات التقنية المتلاحقة، واتباع المنهجية الحديثة التي تتوافق مع معايير العمل الشرطي المتطور، للنهوض بمقدرات الوطن ومكتسباته.

وكان معاليه قد ترأس اجتماعاً عقد في مديرية شرطة المناطق الخارجية، بحضور سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد راشد مبارك المسماري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية، والعميد مسلم محمد العامري، مدير المديرية، وعدد من الضباط.

وأعرب قائد عام شرطة أبوظبي عن ثقته بقدرة المنتسبين على مواصلة تقديم الأفكار والمقترحات المبتكرة التي تخدم الخطط والمشاريع التي تعزز قيم الإيجابية والسعادة، وتلبي متطلبات المتعاملين، وفق أفضل الممارسات العالمية.