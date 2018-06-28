"الداخلية" تشارك في مؤتمر حول الابتكار بهولندا

الشارقة 24 – وام:





شارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي مفتش عام الوزارة في مؤتمر الابتكار لرؤساء المكاتب المركزية للانتربول الأوروبي الذي عقد في مدينة لاهاي في مملكة هولندا، وذلك بحضور ممثلين أكثر من 25 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي.

واستعرض اللواء الرئيسي تجربة وزارة الداخلية في منظومة الابتكار واستقطاب المواهب المتميزة وآلية دعمها وتطويرها في الوزارة.

والتقى مفتش عام الوزارة - على هامش المؤتمر- مع عدد من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر وتم تبادل الأحاديث الودية بينهم وبحث تعزيز التعاون في ما بينهم حيث أبدوا إعجابهم بمنظومة الابتكار وتجربه الإمارات في هذا المجال.

وأكد اللواء الرئيسي حرص الدولة على دعم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" وحرص وزارة الداخلية على المشاركة بالابتكارات والخبرات الأمنية مع الدول الأعضاء في المنظمة وذلك لضمان التطوير المستمر في العنصر البشري والأمني ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية.

وضم وفد وزارة الداخلية في عضويته العميد عبد الواحد أحمد الحمادي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" والرائد دكتور سعيد سالم الشامسي رئيس قسم السياسات في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة.