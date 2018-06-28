"التطوير المؤسسي" يناقش إنجازات لجنة السعادة والإيجابية في "الداخلية"

الشارقة 24 – وام:





ناقش مجلس التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية خلال اجتماعه الرابع لعام 2018 برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس المجلس الإنجازات التي حققتها لجنة السعادة والإيجابية في الوزارة وموضوع التوازن بين الجنسين وسياسات المتحدث الرسمي واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاتحاد بمقر الوزارة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات العلاقة بتطوير العمل الشرطي ف وزارة الداخلية، وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي تخدم العمل الأمني والشرطي.

حضر الاجتماع، اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، واللواء محمد بن العوضي المنهالي والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية بالإنابة والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء والمقدم حمدان سعيد الصياح النعيمي مدير إدارة اللجان العليا في وزارة الداخلية.