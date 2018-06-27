الهلال الأحمر يقدم 277 ألف درهم لمستشفى "TDC" في باكستان

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة حمد عبيد إبراهيم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، بمقر السفارة، مدير وأعضاء مجلس إدارة مستشفى TDC لعلاج مرضى السكري في إسلام آباد.

وقدم سعادته خلال اللقاء دعماً مالياً للمستشفى بقيمة 277 ألف درهم مقدم منحة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية والذي يمثل التزام دولة الإمارات ومؤسساتها الخيرية والإنسانية باستمرارية تقديم الدعم لهذا النوع من المشاريع لضمان استدامتها.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين المستشفى والمؤسسات الصحية في الإمارات.