الزعابي يلقي كلمة المجموعة العربية حول "حقوق الإنسان للنازحين"

الشارقة 24 – وام:

ألقى سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة، في جنيف، كلمة المجموعة العربية أمام الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كون الإمارات تترأس حالياً مجلس رؤساء البعثات العربية في جنيف، وذلك في إطار الحلقة النقاشية حول حقوق الإنسان للنازحين داخلياً.

وتقدمت المجموعة العربية بالشكر للخبراء على الإحاطات التي تقدموا بها في هذه الحلقة النقاشية المهمة بشأن حقوق الإنسان للنازحين داخلياً والتي تتزامن مع ما تعانيه نسبة من شعوب دول المنطقة العربية من نزوح داخلي ‏لأسباب عدة منها الإرهاب.

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وأكدت الكلمة أنه على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات من قبل جميع الجهات الوطنية المعنية يبقى الكثير من هؤلاء النازحين يفتقرون الى الحلول النهائية لإعادة بناء حياتهم والتي تتطلب اتباع مناهج أكثر إيجابية وشمولية لتعزيز وضعهم وإنهاء ‏معاناتهم في وقت النزوح ومن أهمها المشاركة الواسعة من قبل جميع الجهات الفاعلة من خلال التنسيق مع الدول المعنية لتلبية الاحتياجات الطارئة والطويلة الأمد للنازحين وللمجتمعات المضيفة وتوفير الخدمات الأساسية والاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار مناطقهم الأصلية.

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كما شددت على ضرورة إيجاد الحلول الآنية المناسبة والحلول المستدامة والوقوف على واجبات الدول تجاه نازحيها والطلب من المجتمع الدولي من خلال تقاسم الأعباء والشراكة في المسؤوليات للحد من تداعيات النزوح وانعكاساته إقليمياً ودولياً لأن نازح اليوم قد يصبح لاجئ الغد إن لم تعالج مشاكل وأسباب النزوح.