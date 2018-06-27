عبد الله بن زايد يزور غاندي آشرام بـ "سابارماتي" الهندية

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، غاندي آشرام، بمنطقة "سابارماتي" مقر السكن الخاص للأب الهندي "المهاتما غاندي"، بمدينة أحمد آباد الهندية، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية الهند.

وتجول سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أروقة وممرات السكن وبيت ضيافة آشرام الذي يستقبل ملايين الزوار إلى جانب الغرف العائلية التي تحكي تاريخ غاندي أحمد آباد، واطلع سموه على مخطوطات قديمة تعود للمهاتما غاندي.

وقام سموه بتجربة حياكة الصوف عن طريق الآلة التي كان يتم استخدامها في بيت المهاتما غاندي، كما تجول سموه في أرجاء المتحف الذي يتضمن لوحات وصور تاريخية لحياة غاندي.

رافق سموه خلال الجولة سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.