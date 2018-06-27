عبد الله بن زايد يلتقي حاكم ولاية غوجرات الهندية

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع أو. بي. كوهلي حاكم ولاية غوجرات في مدينة أحمد آباد بولاية غوجرات، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسموه إلى جمهورية الهند.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وولاية غوجرات وسبل تعزيزها وتطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على العلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، معرباً عن تطلعه إلى تعزيزها وتنميتها في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.