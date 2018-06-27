الإمارات تشهد خسوفاً كلياً للقمر يوليو المقبل

الشارقة 24 – وام:

تشهد دولة الإمارات والجزيرة العربية ظاهرة الخسوف الكلي للقمر مع ليلة 27 / 28 يوليو المقبل حيث ستبدأ الظاهرة الساعة 21:14 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات عندما يدخل القمر في منطقة شبه الظل ويبهت ضوء القمر قليلاً، فيما ستبدأ مرحلة الخسوف الجزئي ويلاحظ تقلص ضوء القمر من الساعة 22:24 إلى الساعة 02:19 بعد منتصف الليل، وذلك وفقاً لإبراهيم الجروان نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

وأفاد الجروان أن مرحلة الخسوف الكلي فستكون بين الساعة 23:30 إلى الساعة 01:13 بتوقيت الإمارات بفترة تصل إلى 103 دقائق أو ساعة و43 دقيقة لمرحلة الخسوف الكلي وهي أطول فترة لمرحلة الخسوف الكلي في القرن الحالي حيث سيعبر القمر عند ذروة مرحلة الخسوف الكلي مركز منطقة ظل الأرض الساعة 12:21 بعد منتصف الليل وهو في موضع الأوج أي الموضع الأبعد له إلى الأرض في مداره حولها خلال الشهر القمري حيث سيكون عند ذروة الخسوف على بعد يقارب 402000 كم وسيكون القطر الظاهري للقمر صغيراً نوعاً ما لابتعاد القمر ويكون مقداره ما يقارب 31 دقيقة قوسية "الدرجة تعادل 60 دقيقة قوسية"، علماً بأن قطر القمر يبلغ ما يقارب 34 دقيقة قوسية عندما يكون في موضع الحضيض وهو الموقع الأقرب له إلى الأرض خلال الشهر القمري ويبعد قرابة 360000 كم، وستنتهي الظاهرة كلياً بجلاء القمر من منطقة شبه الظل للأرض الساعة 3:28 فجراً بتوقيت الإمارات.

وسيبهت ضوء القمر قليلاً مع شبه الظل ثم مع مرحلة الخسوف الجزئي سيتقلص ضوء قرص القمر النير بعدها إلى أن يدخل كامل قرص القمر في منطقة ظل الأرض مع مرحلة الخسوف الكلي ويكتسي باللون الأحمر النحاسي الناتج من انكسار لبعض أشعة الشمس في الغلاف الجوي للأرض وتحللها وسقوط الضوء الأحمر على القمر.