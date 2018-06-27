مطارات دبي تبحث استعدادات موسم الحج

الشارقة 24 – وام:





بحثت لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي الاستعدادات التي سيتم اتخاذها خلال موسم الحج للعام الجاري من أجل توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالمبنى 3 في مطار دبي بحضور عدد من كبار المسؤولين الممثلين لمطارات دبي وشرطة وجوازات وجمارك مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى طيران الإمارات وفلاي دبي ودناتا ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمركز الصحي في المطار والخطوط السعودية وغيرها من الجهات المعنية الأخرى.

وأشاد محمد المرزوقي رئيس المبنى 2 رئيس لجنة الحج للموسم الحالي خلال الاجتماع بجهود الجهات المعنية خلال موسم العام الفائت مما كان له أبلغ الأثر في اسعاد حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أمورهم، داعياً جميع المعنيين إلى جعل موسم العام الجاري أكثر نجاحاً وسلاسة في ظل الروح العالية لفريق العمل وانتشار ثقافة "فريق واحد من أجل خدمة هدف واحد" من أجل جعل مطار دبي الدولي نموذجاً في مجال خدمات المسافرين.

وتطرق ممثلو الجهات المعنية خلال الاجتماع إلى التسهيلات والخدمات التي سيتم توفيرها للحجاج والتي منها تخصيص "كاونترات" وممرات محددة لهم .