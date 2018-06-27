وفد بحريني يطلع على جهود شرطة أبوظبي في مجال أمن المجتمع

الشارقة 24 - وام:





اطلع وفد من وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة على جهود وممارسات شرطة أبوظبي في مجال أمن وسلامة المجتمع وآلية عمل إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة ومهام الدعم الاجتماعي وجهودها في معالجة المشاكل الاجتماعية ورعاية الأحداث.

وبحث العميد أحمد مسعود المزروعي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة والوفد البحريني برئاسة العقيد عبد الله راشد بو راشد مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور العقيد سيف محمد الدهماني نائب مدير الإدارة وعدد من الضباط.

وتعرف الوفد على الهيكل التنظيمي والمهام والخدمات التي تقدمها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة واختصاصاتها وبرامج تخفيض النقاط المرورية وآليات الرعاية اللاحقة وسبل تنفيذ برامج التدريب المهني وتسهيل الإجراءات لتحقيق رضا المجتمع وتعزيز الأمن والسلامة.

وعبر العقيد عبد الله راشد بو راشد عن إعجابه بالمستوى المتطور والمتقدم الذي وصلت إليه شرطة أبو ظبي في المجال الأمني والمجتمعي وما تقدمه من برامج تخفيض النقاط المرورية والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم واستخدام أفضل الأجهزة والتقنيات التي تسهم في تطوير وتحديث العمل.

وتعرف الوفد على عمل إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبو ظبي والمعايير والإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن.