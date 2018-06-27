"الداخلية" تكرم الفرق المشاركة في بطولة الألعاب الحكومية

الشارقة 24 – وام:





كرم اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية اللاعبين والفرق المشاركة في بطولة الألعاب الحكومية في دورتها الأولى التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي كمبادرة فريدة تعد الأولى على المستوى العالمي لترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة الاتحادية.

وأكد اللواء الخييلي في كلمة له بهذه المناسبة أهمية تضمين الرياضة والنشاط البدني كونه جزءاً رئيساً ومهماً من نشاط الموظفين والعاملين في مختلف قطاعات الوزارة لما للرياضة من آثار إيجابية عديدة على الصحة العامة، موضحاً أن بطولة الألعاب الحكومية تهدف إلى تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية والتركيز على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف مشترك، والتنافس الشريف بين جميع المشاركين.

شمل التكريم كل من فريق الرجال وضم الملازم محمد عبد الله النعيمي والملازم صقر طارق القاسمي والملازم نايف أحمد بن جمعه والملازم حسن إبراهيم الحوسني والمساعد حميد محمد السعدي والرقيب أول محمد علي طاهر والرقيب أول سلطان سالم آل علي، بينما ضم فريق السيدات كل من الملازم أول مريم خلفان السويدي والملازم أول هنادي خلف الكابوري والرقيب جميله المحيربي والعريف حنان إبراهيم الزيودي والشرطي أول فاطمة صالح السعدي والشرطي مستجد شيخة جمعة الشامسي والمدني عائشة عبد الله سعيد.