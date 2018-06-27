مدير "الهلال" في عدن يلتقي وفد مفوضية شؤون اللاجئين

الشارقة 24 – وام:

التقى المهندس سعيد آل علي مدير الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الذي ضم جاكلين بريفلين مديرة مكتب المفوضية في عدن وأحمد الأغبري مدير مكتب الأمن والسلامة به.

جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي ضمن "عام زايد" في المحافظات اليمنية الخمس التي يعمل بها وتضم عدن والضالع وتعز ولحج وأبين.

واستعرض مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن مجمل الأنشطة والمشاريع والأعمال الخيرية التي نفّذها "الهلال" منذ بدء "عام زايد" وتفاصيل كل مرحلة من مراحل عمله، مشيراً إلى أن ما تم عرضه لم يتضمن أنشطة الهلال خلال الأعوام السابقة التي وصفها بأنها كثيرة ومتعددة.

وأكد أن "الهلال الأحمر الإماراتي" يعمل على تنفيذ مشاريعه وبرامجه بالتعاون مع السلطات اليمنية في المحافظات الخمس، موضحاً أن "الهلال" يسعى إلى تقسيم أعماله وأنشطته الخيرية والإنسانية وفق ثلاث مراحل زمنية، المرحلة الأولى انتهت بتنفيذ عدد من المشاريع والثانية قائمة فيما يجري الإعداد للمرحلة الثالثة.

واستعرض أمام وفد المفوضية عدداً من أعمال الهلال الأحمر الإماراتي ومنها مشاريع حفر آبار المياه في المناطق الأشد تضرراً وأهمها بئر القبيطة بلحج بكلفة بلغت 3 ملايين درهم إماراتي، وتوفير مضخات المياه لعدن وإطلاق برامج للمتطوعين الذين يتزايد عددهم بصورة مستمرة.