الإمارات تدعو إلى مكافحة الإرهاب

الشارقة 24-وام:





أكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للجماعات المتطرفة والإرهابية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية التي طالت معاناة شعوبها، مشددة على أهمية عدم التسامح مع الجماعات الإرهابية أو السماح لها بتقويض أمن الشعوب والمنطقة.

ورحب سعادة سالم الزعابي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في بيانه أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس تحت البند المعني بـ "التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي"، باعتماد الجمعية العامة في مستهل اجتماعها أمس لقرار "الاستعراض الدولي السادس للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب".

واستذكر الزعابي، في معرض بيانه أمام الجمعية العامة، ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط للعديد من الأزمات التي سببتها الجماعات المتطرفة والإرهابية، ودعم وتمويل بعض الحكومات، مشيراً إلى ما سببته هذه الظاهرة من آثار مدمرة وخسائر فادحة في الأرواح إلى جانب ظواهر نزوح وتشريد للملايين من الأفراد.

ولفت إلى أنه ورغم التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في التغلب على الجماعات الإرهابية ومواجهة التهديدات الأمنية، إلا أنه بالإمكان إحراز المزيد من التقدم في هذه المكافحة خاصةً في المنطقة العربية، مشدداً على أهمية عدم إعطاء الجماعات الإرهابية الفرصة لإعادة هيكلة نفسها في ظل الخسائر التي تعاني منها وإلا سيخسر المجتمع الدولي ما حققه من تقدم وبالتالي لن يتمكن من استئصال هذا الخطر من جذوره.