نهيان بن مبارك يحضر احتفال الدول الأفريقية بـ "يوم أفريقيا الـ 55"

الشارقة 24 – وام:





حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس الثلاثاء، حفل الاستقبال الذي أقامه سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى الدولة، وذلك بمناسبة "يوم أفريقيا الـ 55 ".

حضر الحفل، الذي أقيم في حرم جامعة السوربون أبوظبي، أعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجاليات الأفريقية المقيمة في الدولة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمة له بهذه المناسبة: "نحن في دولة الإمارات، وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نؤمن بأن التسامح وإرساء قيمه في قلب أي شعب هو مفتاح النجاح".

وأضاف: "أن بيئة التسامح في دولة الإمارات شجعت المستثمرين على الاستثمار في الدولة"، معرباً عن ثقته بأن التعاون الاقتصادي والثقافي بين دولة الإمارات والدول الأفريقية سينمو وسيستفيد منه الطرفان.

من جهته، ثمن محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية لدى الدولة، عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي في الدولة، في كلمة له بهذه المناسبة، الرعاية الكريمة التي يقدمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للبعثات الدبلوماسية والاهتمام الكبير الذي تجده من جميع المؤسسات في الدولة.

وقال: "إن "يوم أفريقيا" يعتبر مناسبة سنوية لإحياء ذكرى توقيع اتفاق إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية يوم 25 مايو 1963 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو يرمز لنضال وكفاح الشعوب الأفريقية من أجل التحرير والتنمية"، مشيراً إلى أن الاحتفال بالذكرى الـ 55 لتأسيس الاتحاد الأفريقي وهي مناسبة مهمة للشعوب الأفريقية كافة.

وأقيم على هامش الحفل ندوة بعنوان "فرص الاستثمار في أفريقيا.. التحديات والنجاحات"، تم خلالها استعراض فرص الاستثمار في القارة الأفريقية، وأكد المحاضرون والمشاركون فيها أهمية الاستثمار في أفريقيا وضرورة تطوير آفاق التعاون بين الدول العربية بشكل عام في المجالات كافة.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك بجولة في معرض لصور المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، يتضمن صوراً للمغفور له مع الرؤساء والزعماء الأفارقة.