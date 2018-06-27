الإمارات تجدد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني عبر مساهماتها لـ "الأونروا"

الشارقة 24 – وام:

جددت دولة الإمارات في الأمم المتحدة التزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، وذلك عبر المساهمات التي تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، مشددة على الضرورة التي تحظى بها الولاية الإنسانية والإنمائية لهذه الوكالة لمساهمتها في الجهود الإقليمية الرامية إلى إعادة الاستقرار للمنطقة.

وأعربت ميسون الدح عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال البيان الذي ألقته أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة المخصصة للجمعية العامة لإعلان المساهمات الطوعية المقدمة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، عن الأمل في أن يسهم هذا الاجتماع في التقليل من الفجوة المالية التي تعاني منها الوكالة.

وأكدت الدور الهام والحيوي المتنامي الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم وحرياتهم، ولا سيما في ظل تعدد الأزمات وانتشار التطرف والإرهاب الذي تتعرض له المنطقة وأدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين وارتفاع الطلب على خدمات الأونروا الأساسية.

مشيرة إلى ضرورة استمرار الوكالة في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين.

واستعرضت جانباً من جهود الدعم الذي حرصت الدولة على مواصلة تقديمه إلى "الأونروا" لتتمكن من تنفيذ برامجها الأساسية، مؤكدة أن لدولة الإمارات التزاماً تاريخياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني وتوفير ما يلزم له من احتياجات،

منوهة إلى أنه وخلال عامي 2017 و2018 قدمت الدولة ما يزيد عن 130 مليون دولار لفلسطين.