الإمارات تدعو لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات أنها تضم صوتها إلى باقي الدول الداعية إلى ضرورة مواصلة المساعدات الإنسانية لتوفير الدواء والغذاء لسكان المناطق المحتاجة في سوريا بما فيها الغوطة الشرقية، مشددة على أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي المستند إلى مرجعية جنيف وناشدت الأطراف المعنية كافة تفعيل المسار السياسي.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها محمد صالح الشامسي سكرتير ثالث في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وأعربت الإمارات عن قلقها الشديد من التدخلات الخارجية على الأرض والتي تنتهك السيادة السورية ونسيجها الاجتماعي ومؤسساتها وباتت تهدد وحدتها.