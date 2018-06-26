مواطن يمني يسمي مولوده الجديد "زايد"

الشارقة 24 – وام:

أطلق المواطن اليمني منصور سعيد حسن جابر من سكان مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اسم "زايد" على مولوده الجديد، تيمناً بما يحمله هذا الاسم من معاني الخير والعطاء والحكمة التي اقترنت باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطوة تجسد مدى حب وعرفان أبناء الشعب اليمني الشقيق للإمارات وقيادتها وشعبها الكريم.

وقال منصور سعيد والد الطفل إن "اسم زايد الخير مازال حياً في قلوب اليمنيين بمواقفه التاريخية النابعة من أصالته التي لن ينساها أبناء اليمن".

وزار فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن منزل الطفل اليمني "زايد" وقدموا له ولأسرته الهدايا والملابس الجديدة لإدخال الفرحة والبهجة إلى قلوبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.