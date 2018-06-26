أختام جديدة لجوازات المسافرين عبر مطار أبوظبي تحمل شعار "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

سيحظى جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار أبوظبي الدولي، بأختام دخول وخروج جديدة تحمل شعار "عام زايد" على جواز سفرهم عوضاً عن الأختام المعهودة، وذلك حتى نهاية العام الجاري احتفاءً بـ"عام زايد ".

وذكر عبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، أن مطارات أبوظبي تضع السياسات والممارسات الحكيمة التي ارساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على رأس أولوياتها حيث تسعى باستمرار إلى توفير خدمات ومرافق وفق أعلى المعايير للضيوف القادمين من شتى بقاع الأرض إلى دولة الإمارات.

وأضاف أن خطوة الأختام الجديدة تؤكد الالتزام المتواصل تجاه تطبيق نهج وقيم ومبادئ الوالد المؤسس من خلال وضع شعار "عام زايد" على جوازات سفر المسافرين من وإلى مطار أبوظبي الدولي لنذكر الجميع بالإرث العظيم للمغفور له الشيخ زايد.