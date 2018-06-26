الإمارات تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء، الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يقام تحت شعار "كن مع أبنائك.. يكونوا بخير"، وذلك في نادي ضباط الشرطة بدبي.

والقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم كلمة في حفل الافتتاح قال فيها: "إنه في هذا اليوم تلاقت فيه إرادات دول العالم على الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه الآفة التي تستغلها عصابات الإتجار غير المشروع بالمخدرات من أجل الثراء غير المشروع غير آبهة ولا مهتمة بصحة الإنسان الذي كرمه الله ورفع من شأنه وقدره ومكانته ليكون معمراً في الأرض منضبطاً في السلوك وفي الحياة ".

وأكد أن العالم يتعرض اليوم إلى هجمة شرسة من تجار المخدرات وعصابات المافيا، لافتاً إلى أنهم يستهدفون أهم مصادر قوتنا وعماد مستقبلنا ألا وهم شريحة الشباب وفي سعيهم هذا وجدوا بعضاً من ضعاف النفوس الذين جندوهم لترويج المخدرات لهم وقد يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هذا الهدف فكيف نتصدى لهم ونواجه هذه الآفة ونقضي عليها؟.

وأشار إلى أن أهم طرق الوقاية تتحقق بنشر الوعي بين الآباء وأولياء الأمور للإبلاغ عن حالات الاشتباه عبر ملاحظة سلوك الأبناء ومتابعتهم وتفقد أغراضهم الشخصية ومراقبة اتصالاتهم والأشخاص الذين يتعاملون معهم وماهي الأعراض والشواهد التي يمكن من خلالها معرفة إذا ما كانوا متورطين بتعاطي المخدرات والقنوات الرسمية التي عليهم التواصل معها لحل مشكلة أبنائهم.

وأوضح أن اختيار شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام ليكون " كن مع أبنائك.. يكونوا بخير" هو اختيار موفق لأن أهم طرق الوقاية من آفة المخدرات لا تتحقق إلا بالتربية الطيبة والقدوة الحسنة التي يظهرها الآباء تجاه أبنائهم في سن مبكرة فهي تقيهم من شر الوقوع في براثن التعاطي، وتعلمهم كيف يقولون "لا للمخدرات" وتوعيهم بأضرارها وتضع القواعد والأنظمة التي تعلمهم على الالتزام والانضباط مثل القيم الدينية والتربية والتقيد بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن رفاق السوء، وتوفر لهم البيئة التي تساعدهم على النمو بشكل طبيعي بعيداً عن التوتر والمشاكل الناتجة عن الخلافات الزوجية والطلاق والتفكك الأسري.

وأكد أهمية دور الأم في تنشئة الأبناء ورعايتهم لأطفالهم مما له الأثر البالغ في تكوين ذواتهم والدور الذي يؤدونه بناءً على ما اكتسبوه من قيم واتجاهات فكرية منذ صغرهم وهي التي تؤثر في شخصيتهم وأدائهم في حياتهم عندما يصبحون رجالاً في المجتمع الذي يعيشون فيه.

من جهة أخرى، أعلن العميد سعيد عبد الله بن توير السويدي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، عن إطلاق الدورة الأولى لجائزة الإمارات لمكافحة المخدرات شاملة 10 فئات مؤسسية وفردية تصب جميعها في تقليل فرص عرض المخدرات وخفض الطلب عليها على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وقال في كلمة له إن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وجه باستحداث جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات، لتكون أول جائزة متخصصة في شؤون مكافحة المخدرات في المنطقة، وتسعى إلى لتحقيق الريادة والتميز في مواجهة هذه المشكلة وتهدف إلى الابتكار وتطوير المهارات وتفعيل التبادل المعرفي وبناء الشراكات الاستراتيجية، وإشراك المجتمع المدني في ترسيخ مفهوم الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها، وسعياً لتحقيق التكامل في مواجهة هذه الآفة وتقديرا للجهود الحثيثة التي يبذلها شركاؤنا في مكافحة المخدرات.