"التربية والتعليم" تؤكد انتهاء الدوام المدرسي مع آخر اختبار يقدمه الطلبة

الشارقة 24:

أكدت وزارة التربية والتعليم انتهاء الدوام المدرسي مع آخر اختبار سوف يقدمه الطلبة، وفي الوقت نفسه أتاحت للراغبين المساحة اللازمة لتعزيز مهاراتهم وصقلها من خلال التواجد في المدرسة بعد انتهاء الاختبارات، بهدف ترسيخ المسؤولية المجتمعية والوطنية عبر حزمة من الأنشطة الهادفة.

وأضافت الوزارة أنه بإمكان الطلبة المتغيبين بعذر عن أداء الامتحانات الحضور بعد الانتهاء من الاختبارات لضمان إعدادهم جيداً، حيث يستطيع من واجه صعوبات مسبقة، الحضور والحصول على جلسات معرفية قيمة لتهيئتهم بحيث يكونون جاهزين لاختبارات الإعادة.