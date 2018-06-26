وكيل وزارة الدفاع ومستشار الدفاع البريطاني يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع بمكتبه في مقر الوزارة بأبوظبي، الثلاثاء، الفريق جون لومير كبير مستشاري الدفاع البريطانيين للشرق الأوسط والوفد المرافق له.

وأعرب سعادة وكيل وزارة الدفاع خلال اللقاء عن ترحيبه بالفريق جون لومير، مشيداً بالعلاقات القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها وتبادل الرأي حول آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.