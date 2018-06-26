أحمد بن طحنون يفتتح معرض الشرطة العسكرية لمسرح الجريمة

الشارقة 24 – وام:

افتتح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية "معرض الشرطة العسكرية لمسرح الجريمة ومكافحة المخدرات"، بحضور اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة للشرطة أبوظبي وبمشاركة سلاح الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومديرية مكافحة المخدرات وإدارة مسرح الجريمة وإدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة أبوظبي والمركز الوطني للتأهيل.

ويأتي المعرض المقام في معهد القوات الجوية بمدينة زايد العسكرية، ترجمة على أرض الواقع لاستراتيجية وجهود القيادة العامة للقوات المسلحة لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية كافة بالجريمة والعلاج من الإدمان ومكافحة المخدرات لنشر وزرع الثقافة التوعوية في نفوس وعقول منتسبي قواتنا المسلحة وخصوصاً مجندي الخدمة الوطنية منهم بأضرار آفة المخدرات وخطورة هذه السموم عليهم وعلى مستقبلهم.

ويأمل منظمو المعرض بأن يحقق هذا الحدث التطلعات المرجوة ولقد ركزت القيادة العامة القوات المسلحة على أن تكون المرحلة الأولى من المعرض لمجندي الخدمة الوطنية والذين تنظر إليهم قيادتنا الحكيمة كبناة للمستقبل ورجال لمواصلة مسيرة النمو والازدهار لدولتنا فهم الفئة المستهدفة التي يمكن التغرير بها من مروجي المخدرات وأنه فرض وواجب علينا تجاههم وتجاه وطننا أن نقف بالمرصاد لكل مجرم يحاول أن يغرر بهم.

ويسلط المعرض الضوء على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية كافة في الدولة للكشف عن المخدرات ومروجيها والضرب بيد من حديد لكل هادم لكيان شبابنا بناة المستقبل ويسعى إلى إيصال دور وأهمية مسرح الجريمة في الوصول إلى الحقيقة والتوعية بالأسلوب العلمي الصحيح للتعامل مع الأدلة وحمايتها من العبث والضياع وكيفية إبلاغ جهات الضبط القضائي المختصة والمهام التي تقوم بها فرق مسرح الجريمة لتحقيق العدالة فمسرح الجريمة هو الشاهد الصامت الذي ينقل الصورة الحقيقية للجريمة ويساعد في حل لغزها بأسرع ما يمكن ويساعد جهات الضبط القضائي في الوصول للجاني وإحالته للعدالة، تأكيداً للرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة عندما أصدرت القوانين والتي أقرت بأن كل متعاطي يسلم نفسه للجهات المختصة طواعية سيتم علاجه من الإدمان وبسرية تامة من دون تعرضه للمسألة القانونية أو العقاب بشرط عدم العودة وإعادته كفرد فعال في المجتمع ويتولى المركز الوطني للتأهيل وسلاح الخدمات الطبية هذا المهمة العظيمة في علاج كل مدمن.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان أن جهود دولة الإمارات في مكافحة المخدرات والجريمة بمختلف أشكالها تعتبر جهوداً مثمرة للقضاء على هذه الآفة لما تمثله من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وأننا نولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات بناء على توجيهات عليا ومتابعه دائمة ومستمرة لأجهزة مكافحة المخدرات وحرصها على توفير الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة بالدولة لتمكينها من القيام بواجباتها في التصدي لهذه المشكلة.