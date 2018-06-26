الشريفي يلتقي السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي في بنما

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ورولاندو لوبيز السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي في جمهورية بنما يرافقه ادواردو فونسيكا وارد سفير جمهورية بنما لدى الدولة سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر القيادة العامة في أبوظبي العميد راشد مبارك المسماري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية والعميد الدكتور خلفان الكندي مدير إدارة شؤون الموظفين بقطاع الموارد البشرية والرائد فلاح القحطاني مدير إدارة المكتب التنفيذي والرائد الدكتور فيصل احمد الكعبي نائب مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي.