الإمارات تشدد على أهمية الدبلوماسية في حل الأزمات بالشرق الأوسط

الشارقة 24 – وام:

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة على أن الدبلوماسية ستظل دائماً السبيل الأساسي لحل أزمات المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تجديد جهوده لتعزيزها في وقت فشلت فيها المساعي الدبلوماسية.

وقالت سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في البيان الذي أدلت به أمام جلسة المناقشة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، الإثنين، برئاسة نائب وزير خارجية روسيا سيرجي فيرشينين حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - إنه يتعين على المجتمع الدولي تجديد الالتزام بالمبادئ والمفاهيم الرئيسية التي أدت إلى إنشاء النظام العالمي الحالي ووضع المفهوم المشترك للسياق التاريخي كأساس في صنع السياسات، مؤكدة أنه يتعين على جميع الجهات الفاعلة أن تقبل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت سعادتها، في هذا السياق بأن إيران بشكل خاص تنتهك باستمرار هذه القواعد، مشددة على أهمية إنهاء إيران لتواجدها غير المسؤول على الأرض في شكل ميليشيات وجماعات إرهابية، داعمة في هذا الخصوص ما جاء على لسان ممثل الولايات المتحدة في اجتماع المجلس "في كل ساحة حرب وفي كل عمل إرهابي نجد إيران وحزب الله هما سبب في العنف في الشرق الأوسط".

ودعت الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم إلى الدول المتشابهة الفكر في "العالم العربي" المعتدل الذي يعمل على تحويل مسار منطقة الشرق الأوسط نحو الاستقرار والتنمية، ورفض أي نظام دولة يقوم على الفكر المتطرف.

وأضافت "أن الاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط يتطلب اتخاذ قرار ودور قيادي عربي، إذ يجب علينا ألا نكرر أخطاء القوى الكبرى بعد الحرب العالمية الأولى التي اعتقدت أن لديها معرفة أفضل من سكان المنطقة الذين عانوا من تبعات هذا النهج ".

وذكرت سعادة السفيرة نسيبه مجلس الأمن بأن قبل أن تصل الأوضاع إلى ما عليه الآن في اليمن، كانت حكومته الشرعية تقود اليمن كدولة قادرة على أداء وظائفها، وذات عملية واضحة للانتقال السياسي.

ونوهت إلى أنه كان حرياً بمجلس الأمن اتخاذ قرار أكثر حسماً عندما استولى الحوثيون على صنعاء في سبتمبر 2014 وتسببوا في انهيار نظام الدولة اليمني والانزلاق إلى حرب أهلية.

وأضافت "لولا تدخل التحالف بناء على طلب الحكومة الشرعية ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، لكنا اليوم نتعامل مع دولة خارجة على القانون تسيطر عليها ميليشيات غير شرعية تمثل 3% من سكان اليمن ولكنها تسعى للتحكم في 27 مليون يمني".