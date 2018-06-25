عبد الله بن زايد يزور "ضريح همايون"

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، "ضريح همايون"، في مدينة نيودلهي، الذي يضم جثمان الإمبراطور المغولي نصير الدين همايون.

وتجول سموه في الحديقة التي تحيط بالضريح والتي تعد أولى الحدائق من نوعها التي تشيد في شرق آسيا وتبلغ مساحتها حوالي 30 فداناً.

ويعد ضريح "همايون" من أبرز آثار الحضارة المغولية في الهند وتم إدراجه ضمن قائمة اليونسكو لأهم مواقع التراث الإنساني العالمي في عام 1993.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.