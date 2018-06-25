عبد الله بن زايد يكرم الطبيبة الهندية زليخة داؤود

الشارقة 24 – وام:

كرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيودلهي، الطبيبة الهندية زليخة داؤود، بحضور أفراد عائلتها، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وقدم سموه خطاب شكر وتقدير إلى الدكتورة زليخة داؤود امتناناً وعرفاناً بجهودها التي تواصلت لأكثر من خمسة عقود، ساهمت خلالها في إحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحة في الإمارات علاوة على الجهود الحثيثة التي بذلتها في سبيل تعزيز رفاهية مواطني دولة الإمارات والوافدين المقيمين على أرضها.

وقد أسفرت خدمات الدكتورة زليخة داؤود المتفانية عن إنشاء مستشفيات فائقة التخصص ومراكز طبية ومؤسسات تعليمية وصيدليات في كافة أرجاء الإمارات وكذلك في موطنها الأصلي الهند.

ويأتي هذا التكريم تزامنا مع "عام زايد"، ومواصلة لإرث الوالد المؤسس للدولة وتكريماً لذكراه، كما يأتي أيضاً احتفاءً بالإرث التاريخي بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وتأكيداً على العلاقات الراسخة والتعاون الدائم بينهما.